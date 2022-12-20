Карат: «По разговору с Николаевичем не могу сказать, что я доволен. Я услышал нехорошие для себя вещи»

Форвард 2Drots Карат рассказал о разговоре с тренерским штабом команды.

«Я пообщался с Альбертом Николаевичем [Осколковым], думаю, многие уже видели. Викторовича (тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов – прим. Sports.ru), к сожалению, не было, он приболел, поговорить с ним не удалось. По разговору с Николаевичем не могу сказать, что я доволен.

Я услышал очень нехорошие вещи для себя. Кто как хочет пусть воспринимает, но для меня лично – это не кайф. Но я думаю правильным решением будет съездить в Казахстан с командой, остаться в команде.

Там проявить себя на тренировках, поиграть сколько смогу, сколько дадут времени. И уже после Казахстана принимать решение полностью. Если мнение тренеров не изменится после Казахстана, то тогда буду принимать решение.

В любом случае, хочу сказать, понравилось, что Альберт Николаевич говорил правду и не давал ложных обещаний, что я буду у него играть и так далее. Он сказал как есть, за это ему спасибо, респектую.

Думаю, в киберспорт перебираться, там у меня шансов побольше, чем на поле с Дмитрием Викторовичем. На сегодняшний день планы такие, дальше будем думать. Пока я тут, с семьей», – сказал Карат.

Ранее нападающий заявил, что, скорее всего, покинет 2D из-за отсутствия игровой практики.

Каратом интересовались «Амкал» и Reality.