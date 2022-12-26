Уткин о негативном отношении аудитории к медиафутболу: «Я отношусь к этому как к стене, которую можно попытаться пробить, но не силой»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин высказался об отношении своих подписчиков к медиафутболу.

Команда Уткина «Эгриси» осенью дебютировала в Winline Медиалиге.

– Ты не чувствовал по реакциям и комментариям в телеграме, что твоя аудитория никак не воспринимает медийный футбол, считает его чем-то порочным для большого футбола?

– Нет, я отношусь к этому как к некой стене, которую можно попытаться пробить, но не силовым образом.

Все-таки надо с уважением относиться к аудитории, которая собралась, но ей это можно объяснить. 

Я видел немало людей, да и сам я отношусь к числу, которое изначально скептически относилось к Медиалиге. В итоге прониклись.

Я много раз говорил, что не очень пониманию, что такое медиафутбол. Не понимаю, в чем точечная детализация.

Есть знаменитая фотография, как на футбол, допустим, выходит команда театра «Ленком». Чем это не дата рождения медиафутбола, например?

– А ты понимаешь, почему у твоей аудитории, у большинства людей такое отношение к Медиалиге?

– Очень свободно понимаю. В этом и есть кайф Медиалиги. Не буду говорить сила, потому что проект на ноги окончательно еще не встал. Это открытие некой лакуны, пустоты.

Дело в том, что не является минусом или проблемой то, что какая-то аудитория, люди моего возраста или бэкграунда не очень понимают Медиалигу. Для них она есть неоткрытый мир. 

Кто-то говорит, что это дикари. Кто-то говорит, что там живут дикари, но на этой территории есть какие-то полезные ископаемые. Кто-то говорит, что так будет проще плыть из варяг в греки.

Это некий невостребованный и не до конца сформированный мир, который как и любой дикарский можно как и развить, так и быстро загубить, – сказал Уткин.

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16 комментариев

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edward_freeman
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Ответ Ебздрогыч
Отношение к мелиалиге можно сформировать по заголовкам новостей из спортса: ругань, мат-перемат, наезды и оскорбления каких-то неизвестных людей. Ну и зачем все это?
Ну это шоу, пиар. Как в ММА, где помимо боев как таковых, всякая бубуйня происходит разборки и проч. Многим нравится, ради бога
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blacksmithept
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Мельчает Вася,если бы не драки,мат,кто бы их знал.
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edward_freeman
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Ничего против не имею, просто это должно идти отдельным потоком новостей, а не вместе с большим футболом. Сейчас же медиафутбол будто навязывается силой. Хотя возможно хайп пройдёт, и новостей соответственно будет меньше.
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Xameleon1992
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Животом?)
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BaltikaSPb
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Если найти большую тележку, запихнуть туда Уткина и спустить все это с горы - можно пробить любую стену
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Xm.md
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Ответ Flavius
Откатите комменты Читать невозможно
Видимо на комменты и пошли грязные деньги буков от медиалиги
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Никому_никабельный
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Вася совсем разучился простым общепонятным языком изъясняться)
У меня мозг закипает, когда его читаю)
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Antuanych
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Стареет Вася. Что это за образ - "пробить стену, но не силой"?! Как будто какой-нибудь Черданцев сказал. )
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Schiaff1no
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Ответ Ебздрогыч
Отношение к мелиалиге можно сформировать по заголовкам новостей из спортса: ругань, мат-перемат, наезды и оскорбления каких-то неизвестных людей. Ну и зачем все это?
Просто аудиторию разделять нужно. Детишки, фиферы, блогры, молодежь. Понимаю чем это им нравится и вопросов не имею, но чем это заинтересовать футбольных болельщиков может мне сложно понять.
Я лучше сам с мячом побегаю
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Пирс Морган
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Проект интересный, только половина всех видосов на youtube, как кто-то кого-то прессанул или послал на три буквы)
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Flavius
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Откатите комменты
Читать невозможно
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Alex1104
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Ответ Ебздрогыч
Отношение к мелиалиге можно сформировать по заголовкам новостей из спортса: ругань, мат-перемат, наезды и оскорбления каких-то неизвестных людей. Ну и зачем все это?
И "кликухи позорные". Как собаки-жучки.
Как видишь заголовок в стиле: Задрот не понял в натуре, что за дела" - значит "медиалига". И за каким #### нам это надо?
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lovec23
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Можно по разному относиться к этому проекту , но я считаю в этой лиге должны играть любители без опыта игр в профисионльных командах . А так это фарс с матом и скандалами и привлечением бывших футболистов
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Гусеконь
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интересно кто столько бабла вложил в пиар этой лиги?
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Ебздрогыч
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Отношение к мелиалиге можно сформировать по заголовкам новостей из спортса: ругань, мат-перемат, наезды и оскорбления каких-то неизвестных людей. Ну и зачем все это?
+24
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Мельников Михаил
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Букмекеры - зло.
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