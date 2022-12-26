Уткин о негативном отношении аудитории к медиафутболу: «Я отношусь к этому как к стене, которую можно попытаться пробить, но не силой»

высказался об отношении своих подписчиков к медиафутболу.

Команда Уткина « » осенью дебютировала в .

– Ты не чувствовал по реакциям и комментариям в телеграме, что твоя аудитория никак не воспринимает медийный футбол, считает его чем-то порочным для большого футбола?

– Нет, я отношусь к этому как к некой стене, которую можно попытаться пробить, но не силовым образом.

Все-таки надо с уважением относиться к аудитории, которая собралась, но ей это можно объяснить.

Я видел немало людей, да и сам я отношусь к числу, которое изначально скептически относилось к Медиалиге. В итоге прониклись.

Я много раз говорил, что не очень пониманию, что такое медиафутбол. Не понимаю, в чем точечная детализация.

Есть знаменитая фотография, как на футбол, допустим, выходит команда театра «Ленком». Чем это не дата рождения медиафутбола, например?

– А ты понимаешь, почему у твоей аудитории, у большинства людей такое отношение к Медиалиге?

– Очень свободно понимаю. В этом и есть кайф Медиалиги. Не буду говорить сила, потому что проект на ноги окончательно еще не встал. Это открытие некой лакуны, пустоты.

Дело в том, что не является минусом или проблемой то, что какая-то аудитория, люди моего возраста или бэкграунда не очень понимают Медиалигу. Для них она есть неоткрытый мир.

Кто-то говорит, что это дикари. Кто-то говорит, что там живут дикари, но на этой территории есть какие-то полезные ископаемые. Кто-то говорит, что так будет проще плыть из варяг в греки.

Это некий невостребованный и не до конца сформированный мир, который как и любой дикарский можно как и развить, так и быстро загубить, – сказал Уткин.