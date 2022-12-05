Кострубов подвел итоги сезона: «Текила был антигероем, но довел «РМ» до финала – дорогого стоит! «Амкал» и Герман открылись для меня с другой стороны»

Босс Reality Фил Кострубов подвел итоги второго сезона .

«Текила – молодец. Как бы мы ни говорили и что бы ни говорил зритель, но быть антигероем и довести команду до финала – это дорогого стоит! Да и просто уйти с насиженного места и сделать свое – это реально достойно уважения!

2Drots – красавцы, double champ это сильно! Просто все парни красавцы, особенно те, кто стрельнули именно в медиа!

«Броуки». Я считаю их суперкрутым проектом, и мы сами понимаем и знаем, что у них суперпотенциал! Хочу пожелать Димону и терпения и сил, а титулы прийдут!

«Амкал» и Герман для меня открылись совершенно с другой стороны. Чем больше я их начал узнавать, тем больше понял, какую громадную работу делает Герман и насколько его костяк команды дорожит тем, что у них есть, и это круто!

Хочу сказать о «На Спорте» и конкретно о Сослане [Гатагове]. Я считаю, что это был единственный тренер и единственная команда в стадии плей-офф, кто мог не дать забрать титул 2Drots! Сейчас «На Спорте» – это другая команда и они реально радуют глаз! Льву удачи и лично от тебя побольше проявлять характер!

«Деньги» просто настолько темная лошадка медиафутбола, и это реально кайф. Стас не сломал ни одну дверь на МФЛ и это уже хорошо!) Но я уверен, что в следующем году пацаны раскроют всех своих ребят, и это будет очень интересная команда!

«Козлы» – прикольный кейс! Хочу, чтобы Гуди и дальше удивлял и просто флексил в медиа!

Watch TV наконец-то начали играть в футбол и классный футбол, да и эмоции ребят на бровке, особенно Генича – это искусство!

«Бей Беги». Саня и Джи – суперкрасавцы, так как они переживали, были на всех матчах и топили за своих, плюс начали лупить контент, это тоже перспектива роста вверх, и уверен, что в следующем году они дадут всем нам просраться!

«Рома». Просто скажу так: Ромчик, все будет, все воздастся, терпения и сил!

«Десятка», Спасибо за Дороха и Азу!

Наверное, вот так, по остальным не могу ничего сказать!

Добавлю по нам. Моя большая ошибка, в том, что я перегорел и уже не было сил и запала на, может быть, какие-то перформансы! После победы на МКС мы сдали в этом плане, плюс пошли разного рода недопонимания с лигой!

Но это только мой проеб и ни чей больше, мы искали своего рода понимание, как нам двигаться в медиа! Сейчас могу сказать, что мы определили медиаплан на следующий год и будем по нему идти! Будет не только футбол, будем расти и развиваться!

Но скажу так – подкасты и сериал о команде от нас ждите!» – написал Фил в телеграм-канале Reality.