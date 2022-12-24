«Интересная часть жизни у меня появилась». Фил Воронин об итогах сезона в медиафутболе

Защитник «Амкала» и стэндап-комик Фил Воронин подвел итоги 2022 года в медиафутболе.

– Год заканчивается. Как подведешь его с футбольной точки зрения?

– Слушай, для меня это первый год в любом случае в такой обширной футбольной движухе. Интересная часть жизни у меня появилась. Очень много положительных эмоций, впечатлений.

– Давай самые позитивные и самые негативные.

– Самые позитивные, наверное, вытащенный матч со «Звездой» (игра в Кубке России, «Амкал» сравнял в концовке матча, но уступил в серии пенальти 2:4 – прим.Sports.ru) именно по эмоциям, которые я испытал. Там Витюша [Блатов] забил – это было сильно. Круг почета потом вокруг стадиона, когда все хлопали. Этот матч, наверное, самое позитивное.

Для себя позитивное, что поспокойнее играть стал. Понятно, что футбольное мастерство не приобретешь особо, но делать то, что умеешь, а не делать, что не умеешь – это хорошо для меня.

А негативное – все МКС, МФЛ, все эти турниры. Объективно, не получились. Я понимаю, как сильно все ребята, которые играли, старались, но именно с точки зрения результата не получилось.

А так, крутых матчей, голов, эмоциональных событий – куча была, то есть всего вообще. Просто хотелось бы, чтобы все успокоилось, было постабильнее. Этого я и желаю болельщикам «Амкала», – сказал Фил.