«Амкал» первым забил «Звезде» в Кубке, но уже проигрывает 1:2

Медиафутбольный «Амкал» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России.
В 1/64 финала клуб играет с петербургской «Звездой».
Фонбет Кубок России
1/64 финала
«Амкал» – «Звезда» Санкт-Петербург – 1:2 (первый тайм)
Голы: 1:0 – Киряков (15), 1:1 – Першин Н. (24), 1:2 – Великородный (45).
«Амкал»: Маменко, Алешин (Левин 62), Гасилин (Блатов 62), Дражжук, Кашаев, Киряков (Карпов 32), Кузькин, Левшук, Прокопьев (Баранов 77), Товмасян, Шурыгин.
«Звезда»: Мухин, Андреев, Великородный (Орлов 65), Герчиков, Евсютин, Игнатович, Никитенков, Першин М. (Вартанян 75), Першин Н., Смирнов (Ходорченко 65), Уткин (Иванов 46).