«Амкал» первым забил «Звезде» в Кубке, но уже проигрывает 1:2

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Медиафутбольный «Амкал» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России.

В 1/64 финала клуб играет с петербургской «Звездой».

Фонбет Кубок России

1/64 финала

«Амкал» – «Звезда» Санкт-Петербург – 1:2 (первый тайм)

Голы: 1:0 – Киряков (15), 1:1 – Першин Н. (24), 1:2 – Великородный (45).

«Амкал»: Маменко, Алешин (Левин 62), Гасилин (Блатов 62), Дражжук, Кашаев, Киряков (Карпов 32), Кузькин, Левшук, Прокопьев (Баранов 77), Товмасян, Шурыгин.

«Звезда»: Мухин, Андреев, Великородный (Орлов 65), Герчиков, Евсютин, Игнатович, Никитенков, Першин М. (Вартанян 75), Першин Н., Смирнов (Ходорченко 65), Уткин (Иванов 46).

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