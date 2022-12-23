Алекс Стиль – лучший ассистент 2022 года

Телеграм-канал MFLStat опубликовал рейтинг лучший ассистентов 2022 года в турнирах МКС и МФЛ.

Первое место занял Алекс Стиль из 2Drots (10 голевых передач), на втором месте – Александр Рощин из «БроукБойз» (8 голевых передач), на третьем – Антон Соснин из «БроукБойз» (6 голевых передач).

На четвертом месте расположился Борис Фартуна из 2Drots (6 голевых передач), Комис из «БроукБойз» занял шестое место (5 голевых передач).

Кутуз и Манна из 2Drots отдали по 4 голевые передачи и заняли 11-е и 15-е места, Володя XXL из «БроукБойз» также отдал 4 голевые и занял 16-е место. Салим из «Амкала» сделал 4 голевые передачи и занял 13-е место.