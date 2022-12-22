Соболев ездил на рыбалку после ухода из медиафутбола: «Сома, судака, щуку половили. Триппер? Нет, не поймал»

Александр Соболев вспомнил, как проводил свободное время после ухода из медиафутбола.

Осенью форвард «Спартака» и один из основателей медийного клуба « » объявил, что «наигрался в Медиалигу» и перестал посещать тренировки и матчи команды. Однако спустя две недели Соболев вернулся.

– Ты пропал на какое-то время, вроде обиделся на медиафутбол. Уехал на рыбалку?

– Изначально, да, на рыбалочку съездил, отдохнул.

– Что поймал, кстати?

– Да все ловил.

– Триппер не поймал?

– Триппер? Нет (смеется).

– Что-то ты засомневался. Или антибиотики уже пропил просто?

– Пропил уже, конечно.

– А что поймал?

– Сома, судака, щуку половили. Я скину потом фото.

– В Астрахань ездили? Прям в Каспийском море ловили?

– Нет, на Волге. Там же Волга? Она впадает в Каспийское море.

– Дельфинов не видел, кстати?

– Ну так, предлагали, не поехал, – сказал Соболев на подкасте вратаря «Бей Беги» Александра Будакова.

У Соболева претензии к регламенту Медиалиги. Он заявил, что наигрался, и ушел – но вернулся через 2 недели