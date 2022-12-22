Соболев ездил на рыбалку после ухода из медиафутбола: «Сома, судака, щуку половили. Триппер? Нет, не поймал»
Александр Соболев вспомнил, как проводил свободное время после ухода из медиафутбола.
Осенью форвард «Спартака» и один из основателей медийного клуба «Бей Беги» объявил, что «наигрался в Медиалигу» и перестал посещать тренировки и матчи команды. Однако спустя две недели Соболев вернулся.
– Ты пропал на какое-то время, вроде обиделся на медиафутбол. Уехал на рыбалку?
– Изначально, да, на рыбалочку съездил, отдохнул.
– Что поймал, кстати?
– Да все ловил.
– Триппер не поймал?
– Триппер? Нет (смеется).
– Что-то ты засомневался. Или антибиотики уже пропил просто?
– Пропил уже, конечно.
– А что поймал?
– Сома, судака, щуку половили. Я скину потом фото.
– В Астрахань ездили? Прям в Каспийском море ловили?
– Нет, на Волге. Там же Волга? Она впадает в Каспийское море.
– Дельфинов не видел, кстати?
– Ну так, предлагали, не поехал, – сказал Соболев на подкасте вратаря «Бей Беги» Александра Будакова.
У Соболева претензии к регламенту Медиалиги. Он заявил, что наигрался, и ушел – но вернулся через 2 недели
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