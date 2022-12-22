Соболев о Прокопе в «Ботеве»: «Думаю, что это трансфер не футболиста, а медиаперсоны»
Александр Соболев поделился мнением о переходе Прокопа в «Ботев».
Осенью 20-летний полузащитник перебрался из «Амкала» в профессиональный клуб чемпионата Болгарии.
– В Европу хочется уехать? В большой клуб.
– Уехал бы, но сейчас, сам понимаешь, немного тяжело. Наверное, практически невозможно.
– Человек из Медиалиги уехал, респект Прокопу, красавец, что решился.
– Мне очень интересно посмотреть, будет ли он там играть. Это хорошая команда?
– Чемпионат Болгарии. Я думаю, он будет играть. Он хороший футболист.
– Возможно, он будет играть, но я думаю, что это трансфер не футболиста, а медиаперсоны, чтобы за этой командой больше следили.
– Мне кажется, это неплохая ступенька для него.
– Для него 100%, если он будет играть. Но ты же понимаешь, что медийный футбол и профессиональный – это разные вещи. Режим, сборы, у тебя времени нет на многие вещи.
В Москве в 20 лет он мог кайфовать, веселиться, там такого нет, надо работать. Если он действительно поехал туда заиграть, большой молодец, – сказал нападающий «Спартака» на подкасте вратаря «Бей Беги» Александра Будакова.
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