Соболев о Прокопе в «Ботеве»: «Думаю, что это трансфер не футболиста, а медиаперсоны»

Александр Соболев поделился мнением о переходе в «Ботев».

Осенью 20-летний полузащитник перебрался из «Амкала» в профессиональный клуб чемпионата Болгарии.

– В Европу хочется уехать? В большой клуб.

– Уехал бы, но сейчас, сам понимаешь, немного тяжело. Наверное, практически невозможно.

– Человек из Медиалиги уехал, респект Прокопу, красавец, что решился.

– Мне очень интересно посмотреть, будет ли он там играть. Это хорошая команда?

– Чемпионат Болгарии. Я думаю, он будет играть. Он хороший футболист.

– Возможно, он будет играть, но я думаю, что это трансфер не футболиста, а медиаперсоны, чтобы за этой командой больше следили.

– Мне кажется, это неплохая ступенька для него.

– Для него 100%, если он будет играть. Но ты же понимаешь, что медийный футбол и профессиональный – это разные вещи. Режим, сборы, у тебя времени нет на многие вещи.

В Москве в 20 лет он мог кайфовать, веселиться, там такого нет, надо работать. Если он действительно поехал туда заиграть, большой молодец, – сказал нападающий «Спартака» на подкасте вратаря « » Александра Будакова.