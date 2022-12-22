Егоров о Володе XXL в GOATS: «В аукционах я участвовать не хочу, пусть забирают. Хотите – уходите»

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Дмитрий Егоров высказался о возможном переходе Володи XXL в GOATS.

«Как всегда понимаю, что не нужно идти людям навстречу.

Вот Гуди. 

В октябре попросил обратиться в лигу, чтобы Володя сыграл за Козлов с 2D. Нам это нахрен не надо было. Пошли навстречу. Сделали рофлоролик. Договорились, что Илона придет к Артуру. В итоге – хейт на нас, что мы вот мутим темы в лиге. 

Неделю назад Вова попросил сыграть за «Козлов». Я сказал: конечно, Вован. Что вместо спасибо? Кач по переходам. 

Понятно, что никакой Илоны не будет. Да и Володю пусть забирают. В аукционах я участвовать не хочу. Хотите – уходите», – написал президент «БроукБойз».

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