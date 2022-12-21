Кузнецов о главной проблеме российского футбола: «Много иностранцев низкого качества. Только «Зенит» может похвастаться трансферами»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о главных проблемах современного российского футбола.

– Главная проблема – много иностранцев низкого качества. Только «Зенит», наверное, может похвастаться трансферами, которые дают результат. Остальные – нет.

Уровень футболистов слабый – мы должны развивать наш российский тренерский штаб, детский и юношеский футбол, которые работают и поднимаются к первым командам.

– Например, «Спартак» 2022 года смог бы посоревноваться со «Спартаком 90-х, когда они все подряд выигрывали?

– Это две разные команды – мы не имеем права их сравнивать. Тот состав был более высококлассный, такие были футболисты, которые могли «Реал» обыграть и другие топовые европейские команды. Сейчас «Спартак» «Реал» не обыграет, – заявил Кузнецов.