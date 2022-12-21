Кузнецов о Фартуне: «Он спокойно бы в ФНЛ играл, но иногда нужно рациональнее действовать»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов оценил шансы хавбека Бориса Фартуны заиграть в профессиональный футбол.

«Он спокойно бы в ФНЛ играл, но иногда нужно рациональнее действовать. Есть очень много моментов, которые надо исправлять, особенно его таскание мяча.

Я ему говорю: «Борь, ты вылезаешь из-под игрока, ушел в центр – отдай кому-нибудь». Без мяча же легче бежать. Если люди разбираются – они тебе сразу поставят. Или бей – видел, как он против «Денег» пробил? Не подъемом пробил – щекой, мяча не было видно. Если бы он попал – было бы вообще без шансов.

Но главное, что ребята постоянно интересуются на тренировках и в матчах, что и как им нужно сделать или исправить», – сказал Кузнецов.