«Каждый выход на поле 14 000 долларов, столько же за победу». Кузнецов о зарплате в «Эспаньоле»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о переходе в испанский « ».

– Расскажите, как вас продали в «Эспаньол»? Как это вообще получилось?

– Мы когда чемпионами стали, у нас двоих забрали сразу – и , и с ними Мох еще поехал, прям все в один клуб. Они уехали в декабре и через месяц, а я съездил со сборной в Америку и вернулся, у нас отпуск был.

Мы приехали в Москву, мне через день звонят, что нужно приехать в манеж. Мне говорят: «Корней сломался, тренер сказал, чтобы тебя привели к нему». Я говорю, что я не поеду, я не отдыхал, я устал. А у меня еще и перелом ноги был.

Но я подумал, что надо ехать там хорошие деньги, устал копейки получать, ни перспектив, ничего. Я согласился и поехал в Испанию. А когда мне медицинское обследование сделали, мне говорят: «У тебя кость отваливается». Я им говорю, что я только за сборную сыграл.

Они со мной не хотели контракт заключать, сказали, что я остаюсь на 14 игр до конца сезона. Каждый выход на поле 14 тысяч долларов, я согласился, а команда на последнем месте шла. Если команда не вылетает, то за каждую игру еще 14 тысяч долларов.

У меня одна игра 28 тысяч была. Представляешь? Я в первой же игре гол забил «Атлетико Мадрид», и на следующее утро мне говорят, что подписывают со мной контракт на три года. Я там и остался, – сказал Кузнецов.