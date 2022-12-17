Кузнецов о лудомании Крапа: «Из-за этого у него с футболом не получается – я тоже играл, но у меня это все прошло быстро»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал лудоманию хавбека 2Drots Крапа и рассказал о том, как сам играл в молодости в казино.

– Я когда узнал об этом – сразу понял, почему у него с футболом не получается. Все эти гулянки, скорее всего, пьянки, проигрыш денег – это все сказывается на психологии. В таком случае он думает, как деньги вернуть или забыться, а не про футбол – это все бесследно не проходит.

– Вы говорили, что у вас тоже в жизни был период казино, и вы тоже проигрывали. Это влияло на карьеру?

– Конечно, влияло. Ты сидел там, не спал. Мог придти вечером и иногда до утра оставался. Потом ты невыспавшийся должен был ехать на тренировку.

– А почему это происходило? У вас же деньги были?

– Это азарт. Хорошо, что у меня это все быстро – за 2 года. Не было такого, что я что-то закладывал – брал определенные суммы. Это больше на режим влияло – это отдых: ты не спишь ночью, а потом ты весь разбитый. А если еще и проиграл – переживаешь, – сказал Кузнецов.