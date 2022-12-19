Президент SD Family Дидар Сыдыкбек прокомментировал участие «Амкала» на турнире в Казахстане.

«Амкал» не совсем отказался. Я так понимаю, что они собираются на другой турнир. Я сказал Герману, что если там что-то не срастется, то мы их ждем.

Мы с Германом всегда на связи, очень хорошо дружим. Сейчас категорично говорить, что «Амкала» не будет на нашем турнире – преждевременно», – сказал Дидар.

Медиафутбольный турнир в Казахстане начнется 21 января.

Дидар объявил полный состав участников.