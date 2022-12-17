«Не прощу ему такой мув, если он окажется в «Амкале». Кило о возможном переходе Арби

Игрок Basement Сергей Кило прокомментировал возможный переход голкипера команды Арби в «Амкал».

– Герман недавно делал ролик, где просил набрать 40 тысяч лайков для подписания Арби. Скажи, Арби в Basement?

– Когда мы с ним в последний раз общались, то говорил, что да, обожал нашего капитана. Я не прощу ему такой мув, если он окажется в «Амкале».

– Если Арби перейдет в «Амкал», то он снич?

– Нет. Блин, слушай, приглашение в «Амкал» – это как приглашение в московский «Спартак».

– Будет ли он там играть?

– Арби достаточно сильный вратарь – он может там играть. Просто так полировать банку он не пойдет, то есть, в ФК «Банка» он не попадет – это не его история. Сничем он точно не будет, но я не прощу ему этого, – заявил Сергей.