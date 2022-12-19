Маврин покинул пост и. о. главного тренера «Амкала»

Теги Амкал Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

И. о. главного тренера Василий Маврин покинул свой пост.

«Кстати, ребятушки, новость для вас есть! Закончилось мое время в должности и. о. главного тренера «Амкала»!

Ждем нового тренера 🗿🥳», – написал Василий.

Маврин принял «Амкал» в ноябре по ходу второго сезона Winline Медиалиги после отставки Юрия Бабина.

Под его руководством команда обыграла «Рому» (1:0) в девятом туре, но уступила 2Drots (3:4) в 1/4 финала МФЛ и вылетела с турнира.

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