Маврин покинул пост и. о. главного тренера «Амкала»

И. о. главного тренера покинул свой пост.

«Кстати, ребятушки, новость для вас есть! Закончилось мое время в должности и. о. главного тренера «Амкала»!

Ждем нового тренера 🗿🥳», – написал Василий.

Маврин принял «Амкал» в ноябре по ходу второго сезона после отставки Юрия Бабина.

Под его руководством команда обыграла «Рому» (1:0) в девятом туре, но уступила 2Drots (3:4) в 1/4 финала МФЛ и вылетела с турнира.