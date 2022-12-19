Маврин покинул пост и. о. главного тренера «Амкала»
И. о. главного тренера Василий Маврин покинул свой пост.
«Кстати, ребятушки, новость для вас есть! Закончилось мое время в должности и. о. главного тренера «Амкала»!
Ждем нового тренера 🗿🥳», – написал Василий.
Маврин принял «Амкал» в ноябре по ходу второго сезона Winline Медиалиги после отставки Юрия Бабина.
Под его руководством команда обыграла «Рому» (1:0) в девятом туре, но уступила 2Drots (3:4) в 1/4 финала МФЛ и вылетела с турнира.
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