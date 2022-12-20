 «Я не волшебник, я никого в 30 лет не научу бить по мячу заново». Арам о переходе в «Амкал»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян высказался об интересе «Амкала».

«Ну, «Амкал» – это замануха. Я знаю, что был ко мне интерес, и, наверно, даже сейчас есть прямой интерес. Конечно, если бы я пришел в «Амкал», у меня был бы точно разговор с Германом, касаемо некоторых футболистов.

Мне надо понимать, какой заказ, какая задача у команды. Если под эту задачу футболисты не подходят, я не волшебник, никого я в 30 лет не научу бить по мячу заново.

Мне нужны будут определенные футболисты под мою философию. Если да, значит, работаем. Если нет, я ради денег не пошел бы никогда вообще», – сказал Арам.

Ранее покинул пост и.о. главного тренера «Амкала».