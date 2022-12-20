Игроки 2Drots рассказали, кого бы хотели видеть в команде из «Амкала»

Защитник 2Drots Артур Бегларян спросил у игроков команды, кого бы они хотели видеть в команде из «Амкала».

Арчи: «Олег, кого бы ты взял из «Амкала»?»

Вагабонд: «Арсений [Левшук], переходи, но только не левым защитником, а куда-то в атаку. Еще, наверное, Федоса, чтобы нас смешил, но не играть!»

Арчи: «Тала, кого бы хотел увидеть в 2Drots?»

Талабко: «Федос».

Арчи: «Алекс, кого бы из «Амкала» хотел увидеть в 2Drots?»

: «Слушай, даже не знаю. Может Сибскану массажистом взять?»

Арчи: «Слон, кого бы из «Амкала» хотел увидеть в 2Drots?»

Слон: «Честно, никто не нравится, но это нормально, мне кажется. Наверное, Федоса и сейчас странную скажу вещь – Германа. Но если представим, что он не президент, а просто игрок, как человек, как персонаж. Я их с Федосом прям уважаю».