Игроки 2Drots рассказали, кого бы хотели видеть в команде из «Амкала»

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Защитник 2Drots Артур Бегларян спросил у игроков команды, кого бы они хотели видеть в команде из «Амкала».

Арчи: «Олег, кого бы ты взял из «Амкала»?»

Вагабонд: «Арсений [Левшук], переходи, но только не левым защитником, а куда-то в атаку. Еще, наверное, Федоса, чтобы нас смешил, но не играть!»

Арчи: «Тала, кого бы хотел увидеть в 2Drots?»

Талабко«Федос».

Арчи: «Алекс, кого бы из «Амкала» хотел увидеть в 2Drots?»

Стиль«Слушай, даже не знаю. Может Сибскану массажистом взять?»

Арчи: «Слон, кого бы из «Амкала» хотел увидеть в 2Drots?»

Слон: «Честно, никто не нравится, но это нормально, мне кажется. Наверное, Федоса и сейчас странную скажу вещь  Германа. Но если представим, что он не президент, а просто игрок, как человек, как персонаж. Я их с Федосом прям уважаю».

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