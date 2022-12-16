Текила хочет позвать Володю XXL в «РМ»: «Только если он перестанет #######»
Текила рассказал, каких игроков хотел бы подписать в «Родину Медиа».
«Насчет новых игроков хочется быть максимально открытыми.
Я созванивался с Куртуа. На самом деле сразу после матча с «На Спорте» подошел к нему и сказал, что ждем обратно, потому что он приходил к нам на отбор. Мы, так сказать, алаверды дали «На Спорте», забрав Макса Швагирева и предложив Куртуа. Он нам действительно нравился.
Из медийных игроков – это Володя XXL. Мы вчера тренировались, ему понравилось, побегали просто как кенты. Понятное дело, что он в «Броуках», но я к нему отношусь как к своему младшему братику.
Хотелось бы его видеть в нашей команде, только если он перестанет #######. Он, #####, все время ###### всем и мне тоже вчера ########.
Я ему говорю: «Вот, ты на банке сидишь». Он отвечает: «Да, зато я бабок заработал». Спросил, сколько – он такую сумму назвал, ну просто смешно было. Володя – это Володя», – сказал Текила.
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