Текила хочет позвать Володю XXL в «РМ»: «Только если он перестанет #######»

Текила рассказал, каких игроков хотел бы подписать в « ».

«Насчет новых игроков хочется быть максимально открытыми.

Я созванивался с Куртуа. На самом деле сразу после матча с « » подошел к нему и сказал, что ждем обратно, потому что он приходил к нам на отбор. Мы, так сказать, алаверды дали «На Спорте», забрав Макса Швагирева и предложив Куртуа. Он нам действительно нравился.

Из медийных игроков – это . Мы вчера тренировались, ему понравилось, побегали просто как кенты. Понятное дело, что он в «Броуках», но я к нему отношусь как к своему младшему братику.

Хотелось бы его видеть в нашей команде, только если он перестанет #######. Он, #####, все время ###### всем и мне тоже вчера ########.

Я ему говорю: «Вот, ты на банке сидишь». Он отвечает: «Да, зато я бабок заработал». Спросил, сколько – он такую сумму назвал, ну просто смешно было. Володя – это Володя», – сказал Текила.