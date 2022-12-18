Бирюков намекнул на возможный трансфер в 2Drots: «Далее ход за Некитом»

Кирилл Бирюков написал в телеграм-канале сообщение о 2Drots.

«После финала, была переписка с Некитом, на следующий день мы видимся на вокзале. Он подтвердил интерес и сказал – надо будет поговорить. Я улыбнулся и окнул. Далее ход за Некитом.

Что мы имеем на сегодня? У Некита с Жекой сейчас вопросы другие! Дележка призовых, общение с игроками по следующему году и решение по тренеру. Команда еще не договорилась с тренером.

Тем временем, я с удовольствием пришел к Гудаю на канал, увиделся с другими парнями и тепло пообщались. Буду рад приглашению еще.

В общем и целом, ход за Некитом. Вопрос открыт. Ждем. Как будет новая инфа, конечно, поделюсь», – написал полузащитник «Родины Медиа».