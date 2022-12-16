«Заплата Володи ничем не отличается от зарплаты других игроков «БроукБойз». Егоров о зарплате Володи XXL

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал диалог Текилы и Володи XXL и рассказал, сколько зарабатывает Володя в «Броуках».

«Зарплата Володи XXL в «Броуках» точно такая же, как у Никиты Киселева, Ильи Давыдова и Даниила Макеева. Премиальные за победу точно такие же, как и у всех.

Но есть одно но – у Володи есть социальные сети с миллионами подписчиков, а также у Володи есть контракт с BetBoom, где мы выступили сводниками. Но к бюджету «Броуков» это не имеет никакого отношения», – заявил Егоров.