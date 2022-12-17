«Сибскану возят постоянно, поэтому ему и не интересен медиафутбол. Пусть играет с дедами, как я». Кузнецов о капитане «Амкала»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов оценил уровень игры капитана «Амкала» Андрея Сибсканы.

– Вы на Сибскану зла не держите?

– Да мне вообще на него #####. Для меня он ноль после всех его высказываний.

– Но он все равно представитель медийного футбола – он своими действиями все это создает.

– Смотри, он говорит: «мне не интересен медийный футбол» – ну, конечно, люди выше его уровнем играют, и он не знает, где он находится. Его возят постоянно – поэтому он и говорит, что ему не интерес медиафутбол. Вот пусть идет и играет с дедами, как я, – заявил Кузнецов.