«Коля Осипов сказал, что он сделает все, чтобы меня не было в третьем сезоне – я туда и не прошусь». Кострубов об участии Reality в МФЛ-3.

Президент Reality Фил Кострубов раскритиковал второй сезон Winline Медиалиги и рассказал об участии команды в МФЛ-3.

«Я критиковал, критикую и буду критиковать продукт, который вместо того, чтобы расти – падает вниз. Почему так произошло? Я уже неоднократно говорил, что команды в этом виноваты, мы в том числе, но рыба гниет с головы, все это прекрасно знают. Я не забираю своих слов обратно. Будь другое отношение организаторов к этому турниру, все бы было по-другому, я уверен на сто процентов.

18 команд? Ну, сделай другую сетку, не делай две группы, сделай по-другому. Куча моментов, которых можно было избежать – когда у тебя проект пишется на коленке за 2-3 недели до старта, то чего мы хотим? Что получили, то получили.

Будем ли в третьем сезоне? Я не знаю. До меня дошел слушок, что Коля Осипов сказал, что он сделает все, чтобы Фила не было в третьем сезоне. Я туда и не прошусь. Говорить можно много. Когда слова расходятся с делами, то это как бы такая история.

Страшно ли для Reality не участие в МФЛ? Не страшно. Как я говорил, говорю и буду говорить, что Reality – это автономная команда, мы существовали до участия в каких-либо турнирах и будем существовать. У нас грандиозный медиаконтент план на следующий год.

Мы будем работать в разных направлениях, будем двигать разные проекты у себя на ютуб-канале, именно поэтому расширяем продакшн, будем закупаться своим оборудованием. Если ты хочешь быть топом, то ты должен мыслить, как топ. Топам нужен MFL и МКС? Нет, не нужен. Значит, мы как-то сможем развиться коллаборациями, путешествиями в регионы. Куча моментов, нужно просто делать. Благодаря нашим партнёрам, будем делать», – заявил Кострубов.