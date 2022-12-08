Кострубов о бое с Текилой: «Лям ему, лям мне и погнали. Бесплатно я уже получал по лицу в своей жизни»

Фил Кострубов рассказал, за сколько готов подраться с рэпером T-Killah в рамках поп-ММА.

– Никогда не было мыслей ворваться в поп-ММА?

– Да были предложения. Но бесплатно я уже получал в своей жизни по лицу. Только за бабки, за хорошие.

– За какой чек?

– За миллион выскочу. А смысл дешевле выходить по ##### получать?

– Например, с Текилой тоже миллион?

– Ну да, а что? Ему лям, мне тоже и погнали, – сказал босс .