«Хочу, чтоб девчонки хотя бы 15 минут в матче играли – хочется продвинуть женский футбол в массы». Осипов о нововведениях в МФЛ-3

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о нововведениях, которые он бы хотел видеть в третьем сезоне МФЛ.

«Я бы всё-таки девчонок обязал участвовать на протяжении всего матча или хотя бы 15 минут с момента его начала.

Хочется мне женский футбол чуть продвинуть в массы, потому что находясь в Китае, США я понимаю, что огромное количество аудитории этот продукт потребляет, им нравится», – заявил Осипов.