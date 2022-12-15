Конов о Медиалиге на «Матч ТВ»: «Продукт качественный. Уверен, обсуждения еще будут»

Заместитель генерального продюсера оценил вероятность появления на канале трансляций матчей .

– Планируется ли внедрение медиафутбола в прямом эфире? Например, трансляции некоторых матчей МФЛ.

– Мы обсуждали с Медиалигой трансляции второго сезона, там чуть не хватило времени, плюс накладка финала четырех на ЧМ.

Так как продукт интересный и качественный, то, уверен, обсуждения еще будут, – заявил Конов.

В октябре первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков также рассказывал, что канал и Медиалига ведут переговоры о трансляциях игр турнира.