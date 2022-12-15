Конов о Медиалиге на «Матч ТВ»: «Продукт качественный. Уверен, обсуждения еще будут»

Теги телевидение Василий Конов Матч ТВ Winline Медиалига Медиафутбол

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов оценил вероятность появления на канале трансляций матчей Winline Медиалиги.

– Планируется ли внедрение медиафутбола в прямом эфире? Например, трансляции некоторых матчей МФЛ.

– Мы обсуждали с Медиалигой трансляции второго сезона, там чуть не хватило времени, плюс накладка финала четырех на ЧМ.

Так как продукт интересный и качественный, то, уверен, обсуждения еще будут, – заявил Конов.

В октябре первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков также рассказывал, что канал и Медиалига ведут переговоры о трансляциях игр турнира.

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