Конов о Медиалиге на «Матч ТВ»: «Продукт качественный. Уверен, обсуждения еще будут»
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов оценил вероятность появления на канале трансляций матчей Winline Медиалиги.
– Планируется ли внедрение медиафутбола в прямом эфире? Например, трансляции некоторых матчей МФЛ.
– Мы обсуждали с Медиалигой трансляции второго сезона, там чуть не хватило времени, плюс накладка финала четырех на ЧМ.
Так как продукт интересный и качественный, то, уверен, обсуждения еще будут, – заявил Конов.
В октябре первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков также рассказывал, что канал и Медиалига ведут переговоры о трансляциях игр турнира.
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