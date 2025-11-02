Эрик о трансфере Сали в FC ViBE: «Сожалею. Будь моя воля, он остался бы в 2Drots навсегда»

Эрик 2Drots: Сожалею, что Салю подписал FC ViBE.

Эрик высказался о переходе Ильи Сальникова в FC ViBE.

«Сожалею, что Салю подписал FC ViBE. Ну, для них это плюс вайб, а для Сали минус вайб. Для меня Саля – один из лучших защитников за всю историю Медиалиги. Будь моя воля, конечно, он остался бы в 2Drots навсегда, я бы его прям наручниками приковал.

Знаю, что есть ситуации, которые привели к кику: Салю в 2D все любят и понимают, но футболисты должны выполнять определенную задачу перед клубом, и когда этого не происходит, то, к сожалению, приходится прощаться.

Не понимаю, почему гранды теряют такого драгоценного человека. Обидно. Саля как будто подходит Lit Energy, было бы круто его там увидеть, он и в «Сахалинце» играл у Миши [Литвина]. Миш, по-братски, пока еще не поздно, можно Салю к вам хотя бы?» – сказал представитель 2D.