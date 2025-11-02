«Люди устали смотреть РПЛ и НБА. А медиафутбол и медиабаскет – это цирк для развлечения, так же как и ФИФА». Чипинкос о спортивной индустрии

Чипинкос: люди устали смотреть РПЛ и НБА, а медиаспорт – это цирк, как и ФИФА.

Рэпер и игрок GOATS x ALLSTARS Амин Чипинкос высказался о профессиональном и медийном спорте.

«С нового сезона ничего не поменялось. Паркет поменяли, команды новые появились. Они здесь ради выгоды и заработка на рекламе. Медиабаскетбол – это шоу и клоунада. Люди на этом зарабатывают, а другим нравится на это смотреть. Просто бизнес. Что в медиафутболе клоунада, что здесь – везде «медиа». Людям это интересно, так как их ####### [задолбало] смотреть РПЛ , ФИБА , НБА . Поэтому сейчас они смотрят медиаспорт.

Но медиафутбол существует благодаря спонсорам, ставкам и букмекерам. Также существует и медиабаскет. Один цирк, и все мы в нем участвуем. Это создано для развлечения публики. ФИФА тоже создана для развлечения. Во времена английских королей были шуты, а сейчас шуты в роли спортсменов. Мы все шуты. Неважно, я шут или профессиональный игрок.

Профессиональный игрок – это неблагодарная работа шута. С детства его отправляют на секции и используют как проститутку. Когда ему исполняется 30 лет, от него избавляются. Выдавили все соки и бросили ##### [нафиг] в помойку. Лучше приходить в медиаспорт, чем посвящать всю жизнь профессиональному спорту», – рассказал рэпер и игрок GOATS x ALLSTARS.