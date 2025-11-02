Егоров о Станковиче: «Он работает в России уже полтора года, но до сих пор дает интервью по-итальянски. Подтянуть русский язык для него – плевое дело»
Дмитрий Егоров: удивляет, что Станкович до сих пор дает интервью по-итальянски.
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров поделился мнением о работе Деяна Станковича в России.
«В Станковиче меня сильнее всего удивляет тот факт, что он, серб, работает в России уже полтора года, но до сих пор дает интервью по-итальянски.
Подтянуть русский язык для него – плевое дело. Буквально все сербы уже через полгодика давали интервью на русском: Видич, Красич – кто угодно. Даже Тедеско за год выучил, проявив уважение. Хотя он немец.
Почему Станкович до сих пор говорит на итальянском я не понимаю. Вы скажете: да какая разница? Да такая: есть разница! Есть!» – написал президент «Броуков».
