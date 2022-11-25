Райзена пригласили на шоу о ЧМ-2022 на «Матч ТВ» – с Газзаевым и Радимовым. Артем не видел ни одного матча турнира

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Босс «БроукБойз» Райзен принял участие в футбольном шоу на телевидении.

Телеканал «Матч ТВ» пригласил Артема в программу «Оазис футбола», где обсуждались последние события ЧМ-2022.

Гостями шоу также были Стас Минин, Валерий Газзаев, Владислав Радимов и Евгений Евневич.

Сам Райзен перед съемками признался, что вообще не следит за мировым первенством.

«В 11:15 на «Матч ТВ» буду футбол анализировать. На ЧМ смотрел ноль матчей, но ничего, мое дело – импровизация», – написал Артем в своем телеграм-канале.

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