Райзена пригласили на шоу о ЧМ-2022 на «Матч ТВ» – с Газзаевым и Радимовым. Артем не видел ни одного матча турнира

Босс Райзен принял участие в футбольном шоу на телевидении.

Телеканал пригласил Артема в программу «Оазис футбола», где обсуждались последние события ЧМ-2022.

Гостями шоу также были Стас Минин, Валерий Газзаев, Владислав Радимов и Евгений Евневич.

Сам Райзен перед съемками признался, что вообще не следит за мировым первенством.

«В 11:15 на «Матч ТВ» буду футбол анализировать. На ЧМ смотрел ноль матчей, но ничего, мое дело – импровизация», – написал Артем в своем телеграм-канале.