Райзена пригласили на шоу о ЧМ-2022 на «Матч ТВ» – с Газзаевым и Радимовым. Артем не видел ни одного матча турнира
Босс «БроукБойз» Райзен принял участие в футбольном шоу на телевидении.
Телеканал «Матч ТВ» пригласил Артема в программу «Оазис футбола», где обсуждались последние события ЧМ-2022.
Гостями шоу также были Стас Минин, Валерий Газзаев, Владислав Радимов и Евгений Евневич.
Сам Райзен перед съемками признался, что вообще не следит за мировым первенством.
«В 11:15 на «Матч ТВ» буду футбол анализировать. На ЧМ смотрел ноль матчей, но ничего, мое дело – импровизация», – написал Артем в своем телеграм-канале.
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