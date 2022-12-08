Ведущая канала «Спартака» Харисова о гадостях от болельщиков: «Такого нет. Удивительно. Это институт репутации»

Камиля Харисова рассказала, как попала в и о хейте со стороны болельщиков.

Егоров: «Тебя позвали в «Спартак» как аналог «Ак Барс ТВ»?»

Камиля: «Да, в «Спартаке» работает парень, который раньше работал смм-щиком в «Рубине». Так получилось, что мы практически одновременно переехали в Москву. Я стала работать на , а он работает в «Спартаке».

Как-то мы с ним заобщались, и он мне сказал: «Слушай, сейчас «Спартак» хочет делать такую же историю, как было у тебя с «Ак Барсом». Что ты скажешь вообще? Есть вариант тебя в эту историю вписать?»

Я говорю, что давай встретимся с руководством, все обсудим, какие у меня есть взгляды, потому что у меня был уже достаточно хороший опыт клубного телевидения. Многие брали пример именно с «Ак Барса», да и сейчас продолжают брать.

Поэтому в этом смысле, я понимаю. Мы встретились, я им понравилась. Мы замэчились по идеи, по посылу. Через какое-то время мы стали работать».

Егоров: «Ты можешь сказать, что ты искренне болеешь за «Спартак?»

Камиля: «Да, конечно».

Егоров: «Болельщики «Спартака» гадости не писали никогда?»

Камиля: «Нет»

Егоров: «Вот удивительно, да?»

Камиля: «Да! Для меня тоже удивительно».

Егоров: «Проигрывают – молчат?»

Камиля: «Я думала, ты спрашиваешь в целом, когда я только пришла».

Егоров: «Условно, ты пришла, а они матч проигрывают. Ты берешь интервью, а тебя потом хейтили?»

Камиля: «Нет, такого не было».

Райзен: «Диман даже расстроился немножко».

Егоров: «Ну, да».

Камиля: «Это все институт репутации, который я, думаю, сформировала в момент карьеры в «Ак Барсе». Он дал свои плоды.

: «Да тебе даже на МФЛ никто не писал плохого в этом комьюнити».

Камиля: «Я думаю, это все институт репутации».