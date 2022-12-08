Ведущая канала «Спартака» Харисова о гадостях от болельщиков: «Такого нет. Удивительно. Это институт репутации»
Камиля Харисова рассказала, как попала в «Спартак» и о хейте со стороны болельщиков.
Егоров: «Тебя позвали в «Спартак» как аналог «Ак Барс ТВ»?»
Камиля: «Да, в «Спартаке» работает парень, который раньше работал смм-щиком в «Рубине». Так получилось, что мы практически одновременно переехали в Москву. Я стала работать на «Матче», а он работает в «Спартаке».
Как-то мы с ним заобщались, и он мне сказал: «Слушай, сейчас «Спартак» хочет делать такую же историю, как было у тебя с «Ак Барсом». Что ты скажешь вообще? Есть вариант тебя в эту историю вписать?»
Я говорю, что давай встретимся с руководством, все обсудим, какие у меня есть взгляды, потому что у меня был уже достаточно хороший опыт клубного телевидения. Многие брали пример именно с «Ак Барса», да и сейчас продолжают брать.
Поэтому в этом смысле, я понимаю. Мы встретились, я им понравилась. Мы замэчились по идеи, по посылу. Через какое-то время мы стали работать».
Егоров: «Ты можешь сказать, что ты искренне болеешь за «Спартак?»
Камиля: «Да, конечно».
Егоров: «Болельщики «Спартака» гадости не писали никогда?»
Камиля: «Нет»
Егоров: «Вот удивительно, да?»
Камиля: «Да! Для меня тоже удивительно».
Егоров: «Проигрывают – молчат?»
Камиля: «Я думала, ты спрашиваешь в целом, когда я только пришла».
Егоров: «Условно, ты пришла, а они матч проигрывают. Ты берешь интервью, а тебя потом хейтили?»
Камиля: «Нет, такого не было».
Райзен: «Диман даже расстроился немножко».
Егоров: «Ну, да».
Камиля: «Это все институт репутации, который я, думаю, сформировала в момент карьеры в «Ак Барсе». Он дал свои плоды.
Райзен: «Да тебе даже на МФЛ никто не писал плохого в этом комьюнити».
Камиля: «Я думаю, это все институт репутации».
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