«Марсело уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку». Пике потроллил бразильца на Кингс Лиге

Пике: Марсело уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку.

Президент Кингс Лиги Жерар Пике потроллил Марсело во время матча Кингс Лиги.

Бывший защитник «Барселоны», комментировавший дебют экс-игрока «Реала » в КЛ, пошутил о бразильце: «Он уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку».

Марсело ответил на троллинг после финального свистка: «Мы с Пике в одной лодке. Я позвоню ему и расскажу, что нужно поменять, иначе я больше не вернусь».

В первом матче бразильца за «Скалл» его команда проиграла «Райо де Барселона». 37-летний Марсело забил с пенальти и в одном из эпизодов красивым финтом обыграл двоих соперников.

«Давно я так не наслаждался игрой. Я снова почувствовал себя футболистом и очень счастлив», – сказал бывший капитан «Мадрида» после матча.