Гаджиев о расходах FN: «Мы потратили 15-20 млн»
Босс Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, сколько денег потратил на содержание команды.
– С момента образования команды по сегодняшний день сколько денег команда потратила?
– Ну, наверное, 15-20 миллионов мы потратили по состоянию на сегодня.
– А что в это входит?
– Просто все: медиа, инвентарь, зарплата, аренда полей, поездки, мы все-таки двигаемся, много чего, премиальные еще.
– Которые Фильцов все забрал?
– Ничего, что мы «Козлам» 500 штук отдали? – сказал Камил.
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