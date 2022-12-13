Гаджиев о расходах FN: «Мы потратили 15-20 млн»

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Босс Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, сколько денег потратил на содержание команды.

– С момента образования команды по сегодняшний день сколько денег команда потратила?

– Ну, наверное, 15-20 миллионов мы потратили по состоянию на сегодня.

– А что в это входит? 

– Просто все: медиа, инвентарь, зарплата, аренда полей, поездки, мы все-таки двигаемся, много чего, премиальные еще.

– Которые Фильцов все забрал?

– Ничего, что мы «Козлам» 500 штук отдали? – сказал Камил.

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