«Если Камил примет такое решение, то обратной дороги не будет». Багдасар об уходе из FN

Защитник Fight Nights Багдасар рассказал о возможном уходе из команды.

– Камил Гаджиев сказал, что велика вероятность, что ты покинешь клуб. С тобой уже общались на эту тему?

– Со мной, на самом деле, никто не общался из команды на эту тему. Но если тренерский штаб, руководство и Камил примут такое решение, то понятное дело, что обратной дороги не будет. Пока со мной никто не говорил из моей команды, но представители других команд спрашивают: «Свободный ли я агент?»

– Чувствуешь ли ты, что внутри команды к тебе не самое лучшее отношение?

– Я хочу сказать, что я не первый день в медиафутболе, это для меня не первая команда. Меня всегда обсуждали во всех командах с хорошей и с плохой стороны, мне не привыкать. Единственное, я, в любом случае, считаю, что очень хорошо выполнял свою работу, о команде говорили, о команде слышали даже после вылета.

Я пытался изо всех сил, чтобы оно так и было. Всем не угодишь. Ничего плохого говорить ни о ком не собираюсь. Я всех люблю, всех уважаю, такого бы хотелось получить и в свою сторону, но как говорил великий классик: «Если тебя любят, то ты хороший, если ненавидят, значит, лучший».

– Что было перед игрой с «Козлами»? Ты, действительно, нарушил режим, зная, что должен отыграть все 90 минут?

– Есть за мной косяк, я ночью не лег в 10-11 вечера, а пошел гулять. Я не считаю, что это должно становиться каким-то роковым событием для исключения из команды. Я извинялся перед командой. Да, это неправильно.

Но, с другой стороны, мы в медийном футболе, а не в профессиональном, но все равно я соглашусь, что это неправильно. Я должен был отыграть не все 90 минут, а как руководители договаривались на конференции – 12 минут. 12 минут, а не 90. Все равно те же 12 минут надо выкладываться на все 100 процентов.

Я ни разу не пропускал не одной тренировки, не одной игры ни в одной команде. Я даже хожу на матчи других команд, так что ко мне по дисциплине не должно быть никаких вопросов, я так считаю. Я всегда везде бываю, никогда ничего не пропускаю, никуда никогда не опаздываю, – объяснил Багдасар.