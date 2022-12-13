Камил Гаджиев о Багдасаре: «Он уходит, велика вероятность. Многие в команде им были недовольны»

Камил Гаджиев прокомментировал будущее защитника Fight Nights Багдасара.

– Багдасар уходит?

– Велика вероятность, что Багдасар уходит. Знаешь, в команде очень много разговоров о нем. Зачастую – не совсем в позитивном контексте.

Поэтому не хочется оказаться в ситуации, когда придется выбирать: или Багдасар, или костяк из других футболистов, которые были им очень сильно недовольны.

– Недовольны из-за чего? Из-за той ситуации с деньгами Гуди?

– Да это уже нет. До этого были вопросы, потом еще эта ситуация… Но это ерунда.

Главный вопрос к нему – он нарушал режим перед матчем с , хотя знал, что должен отыграть все 90 минут. Ночь он провел не дома, лег спать под утро, а на следующий день вышел, сыграл и забил автогол.

Автогол – это отчасти случайность, но случайности происходят с неподготовленными людьми в основном. Что-то там было, а мы уже вникать не стали. Я знаю, что ребята были им сильно недовольны, – сказал президент Fight Nights.