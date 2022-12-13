Камил Гаджиев о Мостовом в FN: «Хотели, чтобы он был фронтменом. Во-вторых, чтобы игроки понимали, что у нас в обойме Александр»
Камил Гаджиев рассказал о решении назначить Александр Мостового главным тренером Fight Nights.
«Мы хотели, чтобы Саша у нас был, во-первых, как фронтмен. Но здесь от него мало что зависит, он говорит: «Да, окей», а мы уже дальше начинаем эту историю качать.
Второе – чтобы он был у нас на матчах и на тренировках. Чтобы он смотрел на ребят, делал определенные выводы и подсказывать.
Ну и для игроков важно понимать, что у нас в обойме есть Мостовой. Ну и Саша по ходу сезона родил пару крылатых фраз.
В принципе, он задачу с лихвой выполнил. Нам же что нужно? Медийка», – сказал босс Fight Nights.
Комментарии