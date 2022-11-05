Гаджиев вручил 500 тысяч рублей «Козлам» после поражения. Fight Nights проиграли пари

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Камил Гаджиев вручил «Козлам» 500 тысяч рублей после матча 8-го тура Winline Медиалиги.

GOATS одержали победу над Fights Nights (2:1) и по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Перед игрой руководитель Fights Nights Гаджиев и босс «Козлов» Goody заключили пари на 500 тысяч рублей на результат матча.

По условиям пари команды были обязаны отыграть 12,5 минут первого тайма, соблюдая условия: в стартовом составе должны выйти 3 футболистов со статусом «медийный» и 3 медийных игрока в чистом виде.

Условия были выполнены обеими командами. После игры деньги представителям GOATS отдал сын Гаджиева Гаджи.

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