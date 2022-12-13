«В РПЛ от этого состава 2Drots останутся 2 человека. Фанаты на них походят год, потом тема уйдет». Камил Гаджиев о «дротах»

Босс Fight Nights Камил Гаджиев высказался о желании 2Drots попасть в .

Камил: «Вот 2Drots в РПЛ я слышал, окей, согласен, хорошая история, но не 2Drots же в своем сегодняшнем составе. Если 2Drots попадет в РПЛ, то от этого состава останется 2 человека.

Они перестанут быть этим 2Drots, понимаешь, перестанут. Это уже не так интересно. Ну, что эти фанаты, молодые пацаны походят на 2Drots. Они будут ходить год и все. Потом тема уйдет, потому что не будет фана».

Мостовой: «Плюс не забывай, 2Drots в своем состоянии в хорошей лиге будут получать по 3-4, будут всех обыгрывать и все.

И мы можем куда-нибудь заявиться и играть, но зачем, если мы будем проигрывать по 3:0, по 4:0, правильно?»