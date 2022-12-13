Игрок «Амкала» Кузя о Промесе: «Ничего сверхъестественного. Есть техника, скорость, но главное – держать дистанцию и не нервничать»

Игрок «Амкала» Кузя поделился впечатлениями после матча с , за который сыграл .

Нидерландец вышел на поле в составе медийной команды своих партнеров по и и отметился голом со штрафного в товарищеской игре.

«Я узнал, что Промес будет играть, в день матча. На самом деле сильно обрадовался, что еще один сильный игрок будет на поле, интересно было себя посмотреть на его фоне.

Главной моей задачей было не бросаться на него, это быстрый игрок, быстрые ноги, поэтому нужна была дистанция и только в конце уже отбирать мяч.

Ничего сверхъестественного. Да, есть техника, скорость, поэтому нужно было держать чуть-чуть больше дистанции, все спокойно. Главное не нервничать», – сказал Кузя.

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