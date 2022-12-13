Финито о Промесе: «Он налегке немножко, вальяжно, но штрафной – мое почтение»

Защитник «Амкала» Финито поделился впечатлениями после товарищеского матча с .

За «ББ» в этой игре на поле вышли Квинси Промес, Александр Соболев и Георгий Джикия.

– Как тебе игралось против Промеса?

– Я же против него не играл, не пересекался на поле, я видел только его пятку, когда он выдал на Лашу.

Он так, налегке немножко, вальяжно, но при этом когда дело дошло до штрафного – мое почтение.

– Это была его третья попытка…

– Зато какая! Очень прикольно, что он приехал, отдался игре так хорошо, видно, что человеку в кайф футбол.

Приятно играть с людьми, которые на таком уровне играли и продолжают играть, как Джикия, Промес, Соболев. Я о таком и подумать не мог лет 5 назад, – сказал Финито.

Промес, Джикия и Соболев сыграли против «Амкала». Матч на 100 тысяч рублей