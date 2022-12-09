Тигиев о бое с Майами: «Олежка не явился на взвешивание. Не удивлюсь, если он с боя сольется»

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев прокомментировал процедуру взвешивания перед боем с форвардом «На Спорте» Олегом Майами.

«Прошло взвешивание сегодня – Олежка на него не явился. Я не удивлюсь, если он и завтра сольется с боя, хотя я этого очень не хочу.

Может быть он не хотел меня видеть перед боем – зассал, как всегда. Хотя, как он говорит, он набрался смелости. У него было взвешивание в 14:00, у меня – в 13:00. Мы его ждали, хотели увидеться, но он не приехал.

Так что ждем завтрашнего дня. Плюс-минус в 14:30 будет бой. Я показал 87 килограмм на весах – набрал 7 килограмм за три недели. Вес мы с Олегом не обговаривали, так что это нормальная для меня история, что вес туда-сюда ходит. Ждем завтра – будем биться», – заявил Тигиев.