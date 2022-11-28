«Я очень сильно хочу его #########. Это желание наказать человека за длинный язык, чтобы он присел на жопу и почувствовал неловкость». Майами о бое с Тигиевым

Нападающий «На Спорте» Олег Майами высказался о бое с защитником «БроукБойз» Георгием Тигиевым.

– Ты сейчас готовишь к бою с Тигиевым не только за свою честь, но и за честь нашей команды. Мы за тебя топим, расскажи, как у тебя вообще подготовка проходит. Эмоционально ты как вообще готов?

– Слушай, я, если честно, чем больше тренируюсь, тем становлюсь более уверенным в себе, в своих бойцовских навыках. Страх немножко уходит. Бой уже десятого декабря. Это совсем скоро, то есть бой уже вот настанет. Не терпится уже, хочется выйти и выиграть, хочется себя проявить.

Не хочется, чтобы все потраченное время и деньги на тренировки и на подготовку, чтобы все было вхолостую. Я хочу оправдать надежды своих тренеров, их работу, свое стремление и желание, поэтому хочу, чтобы все сложилось. Это будет лучшее завершение.

– Что ты вообще чувствуешь к Тиге?

– Слушай, я уже привык к тому, что он от души вкидывает. Я не думаю, что он специально придумывает, что ему вкидывать. Я думаю, он такой и есть. Да, как бы он не пытался говорить, что меняется, становится другим, ну, вот он такой и есть. Он срывается, налетает на автомате, огрызается, на рефлексах просто. На конференции, которую мы сняли, там также он на меня бросается.

– Для тебя это больше вопрос медиа, то есть уже осветилось дело и ты понимаешь, что надо драться, и сделаешь максимум, сделаешь красиво, но потому что обстоятельства вынуждают или у тебя есть такое внутреннее, что ### ######?

– Ты что? Конечно, 100% есть открытый конфликт!

– То есть это не просто, потому что ты не можешь дать заднюю, всех хотят, значит, надо? Или это именно принципиальный момент?

– Это 100% открытый конфликт. Я специально не выходил с ним на диалог, потому что он мне писал в директ. Я понимаю, чтобы сохранить эту всю интригу, злость, чтобы действительно была настоящая драка, нельзя ни в коем случае выходить на диалог. Тига ко мне подходит и улыбается без камер, соответственно дистанция должна быть.

На конференции бросался, оскорблял, опять вел себя ужасно, настолько, что начал на тренера моего газовать. Конечно, желание бешеное. Я очень сильно хочу его #########. Это абсолютно не от того, что я обязан или пообещал, это желание наказать человека за его длинный язык. Хочется, чтобы он присел на жопу и почувствовал неловкость.

– Как бы ты оценил свои шансы?

– Я думаю, что выиграю, но он крепкий парень с характер. Я готовлюсь, посмотрим. Моя подготовка все-таки что-то понесет за собой или я испугаюсь, – сказал Майами.