Тигиев о словах Майами: «Я в ##### с того, что он несет. Я тебе жопу порву, петушара»

Теги Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Олег Майами Медиафутбол

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев прокомментировал слова нападающего «На Спорте» Олега Майами.

«Я в ##### с того, что он несет. Я тебе реально твою жопу порву, петушара. Потом будешь в очередной раз оправдываться после первого раунда, почему тебе не помогли твои тренировки и блифовая самоуверенность.

Хотя ты уже привык к #######, гондила #####. Десятого декабря ты у меня будешь как собачка бегать по октагону в первом раунде, овца», – сказал Тигиев телеграм-каналу «ФК Броук Бойз».

Бой Олега Майами и Георгия Тигиева пройдет 10 декабря

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные