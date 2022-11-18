Бой Олега Майами и Тигиева пройдет 10 декабря

Нападающий «На Спорте» Олег Майами раскрыл подробности боя против защитника «БроукБойз» Георгия Тигиева.

«Вчера у нас прошла конференция с Тигиевым перед боем. Прошла она жарко – скоро все увидите. Обстановка была накаленная – все в духе Тигиева.

Какие у меня шансы? А как оцениваются шансы человека, который каждый день этому отдается. Я тренируюсь и верю, что смогу победить, у меня еще есть время на подготовку. Сделаю все от себя зависящее, чтобы выиграть.

Бой пройдет 10 декабря. Он должен был быть 7-го, но вчера выяснилось что 10-го. Поэтому жду всех на своем первом и, я надеюсь, последнем бою», – сказал Майами телеграм-каналу «ФК На Спорте».