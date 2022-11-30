Олег Майами о Тигиеве: «Постараюсь ######### его. Я не играю с ним в дружбу, а он очень хочет дружить, я вижу»

Олег Майами в преддверии боя с Георгием Тигиевым рассказал о своем отношении к сопернику.

Поединок футболистов и состоится 10 декабря.

– Меня не трогают люди, не имеющие отношения к команде. С Тигой у нас своя история.

Я не могу сказать, что у меня какое-то разочарование к нему. У меня к нему особое отношение. Негативное, конечно.

Я не играю с ним в дружбу, а он очень хочет дружить, я вижу. А я как могу дружить с человеком, который меня оскорбляет?

Понятно, что это, возможно, для хайпа.

– То есть он хайпует на твоем имени?

– Абсолютно верно.

– Что будешь делать с ним?

– #######. Постараюсь (смеется). Соберу всю свою мощь. Я готов, – сказал Олег телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.