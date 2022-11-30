Олег Майами о Тигиеве: «Постараюсь ######### его. Я не играю с ним в дружбу, а он очень хочет дружить, я вижу»
Олег Майами в преддверии боя с Георгием Тигиевым рассказал о своем отношении к сопернику.
Поединок футболистов «На Спорте» и «БроукБойз» состоится 10 декабря.
– Меня не трогают люди, не имеющие отношения к команде. С Тигой у нас своя история.
Я не могу сказать, что у меня какое-то разочарование к нему. У меня к нему особое отношение. Негативное, конечно.
Я не играю с ним в дружбу, а он очень хочет дружить, я вижу. А я как могу дружить с человеком, который меня оскорбляет?
Понятно, что это, возможно, для хайпа.
– То есть он хайпует на твоем имени?
– Абсолютно верно.
– Что будешь делать с ним?
– #######. Постараюсь (смеется). Соберу всю свою мощь. Я готов, – сказал Олег телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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