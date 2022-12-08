Жека включил Осипова, Прокопа и Райзена с Егоровым в свой топ персон года

Жека составил свой топ всех номинаций в голосовании Media Football Awards.

«Сегодня лучшие игроки и проекты получат свои награды, к сожалению, не смогу посетить мероприятие, пережить безумную поездку в Краснодар и не заболеть не получилось.

Напишу здесь, за кого я голосовал, выбрать нужно было по три кандидата в каждой номинации. Первое место получает большее количество баллов, третье – меньшее.

Игрок года: Кутуз, Эд, Стиль

Открытие года: Гудай, Будаков, Дьяков

Тренер года: Кузнецов, Гатагов, Зубко

Нападающий года: Кутуз, Дуб, Гаучо

Полузащитник года: Эд, Стиль, Манна

Защитник года: Гудай, Левшук, Акоп

Вратарь года: Сычев, Швагирев, Маменко

Персона года: Осипов, Райзен и Егоров, Прокоп

Гол года: Кутуз, Салим, Цай

Медиапроект года: Медиалига, канал Эда, «Это медиафутбол, бро».

Медиагода: Некласико, Крысева, Шугар», – написал Жека в своем инстаграме.

Церемония вручения наград в медиафутболе Winline Media Football Awards начнется 8 декабря в 20:00