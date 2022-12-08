Камиля: «Первый айфон я купила в 15-16 лет, он стоил 25 тысяч. Родители с детства приучили, что всего нужно добиваться самой»

Камиля Харисова рассказала, когда смогла впервые купить себе iPhone.

«Мои родители с детства мне дали понять, что всего нужно добиваться самой. Мне не дарили айфоны и компьютеры.

Возможность, думаю, была. Я из хорошей семьи, семья у меня образованная, у родителей по два высших образования. С детства они меня приучили, что ты должна учиться и заниматься интеллектом, несмотря на то, что ты красивая.

Свой первый айфон я купила в 2013 году, мне было 15-16 лет. Это был пятый айфон, он стоил 25 тысяч рублей.

Я тогда уехала из Набережных Челнов в Казать, жила у родственников и работала на . Я уже тогда состояла в модельном агентстве «Мисс Татарстан», делала первые шаги в модельном бизнесе.

Мы с другими девушками в красивых традиционных нарядах с чак-чаком и караваем встречали самолеты, гостей, в том числе спортсменов. Это были мои первые заработанные деньги.

После этой командировки я вернулась в Набережные Челны и купила себе айфон», – рассказала телеведущая .