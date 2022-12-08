Босс остался недоволен победой игрока «Амкала» в номинации «Лучший защитник года» Winline Media Football Award.

«Мэн, при всем уважении, какой Левшук защитник года? Объясните мне. Есть Гудай, который два МФЛ забрал. Тип мемами весь интернет заполонил в один момент.

Какой Левшук? Арсений – хороший тип, но он не лучший защитник года. Это бред. Вообще нельзя людей пускать к голосованиям. Люди не понимают, что они делают, они не выкупают», – сказал Райзен.

Церемония вручения наград в медиафутболе Winline Media Football Awards