Райзен о победе Левшука в номинации «Защитник года»: «Бред. Арсений – хороший тип, но не лучший»

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Босс «БроукБойз» Райзен остался недоволен победой игрока «Амкала» Арсения Левшука в номинации «Лучший защитник года» Winline Media Football Award.

«Мэн, при всем уважении, какой Левшук защитник года? Объясните мне. Есть Гудай, который два МФЛ забрал. Тип мемами весь интернет заполонил в один момент.

Какой Левшук? Арсений – хороший тип, но он не лучший защитник года. Это бред. Вообще нельзя людей пускать к голосованиям. Люди не понимают, что они делают, они не выкупают», – сказал Райзен.

Церемония вручения наград в медиафутболе Winline Media Football Awards

 

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