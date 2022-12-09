«С какими-то наградами я не согласен, но главное – кубок у нас! На остальное #####!» Эд об итогах голосования

Капитан 2Drots Эдамс поделился мнением об итогах голосования Winline Media Football Awards.

– Как тебе итоги?

– Пацаны, честно, не понял. Прокопа реально люблю всей душой, но, чуваки, он сам написал у себя в телеге, что провел всего четыре матча за весь год. А есть Манна, который пылил ##### 30 матчей без замен, все 90 минут, и не получает ничего!

Медиапроект года – , ладно, но есть 2Drots League, каждый ролик которой набирает по 500 тысяч просмотров. Я не понимаю, как не дали награду за это.

Лучший защитник, чуваки, не Гудай. Люблю Сеню Левшука как пацана, он очень хороший футболист, капитан команды, но первый сезон он не играл. Во втором они вылетели в 1/4 финала МФЛ. Я этого не понимаю.

Но, с другой стороны, все награды мы не могли забрать. Какое-то недопонимание имеется, наверное так.

– По твоему мнению, все награды должны были быть у 2Drots?

– Какие? (смеется)

– Все.

– Я понимаю, что такого, наверное, быть не может, поэтому с какими-то наградами я не согласен и все. Главное, что кубок у нас! На все остальное #####, – сказал Эдамс.