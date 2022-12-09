«У меня самая сильная полузащита в лиге, но никто не выиграл». Кузнецов о призе лучшему хавбеку

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался об итогах голосования Winline Media Football Awards.

– Викторыч, я уже спрашивал, признаете ли вы себя лучшим тренером, сейчас что-то поменялось?

– Поменялось то, что меня признали лучшим, но сам за себя я не голосую, потому что есть правило определять это должны люди, которые видят работу, достоин ли я этого или нет. Вот и все.

– А как вы считаете заслуженно, что вы стали лучшим тренером?

– Естественно, что определяют по работе и титулам, пока мы больше всех завоевали титулов. Но для меня, конечно, странно, что у меня самая сильная полузащита в лиге и ни один футболист не выиграл номинацию.

– Манна и – второе и третье место?

– Ну, они то лучшие для меня!

– А то что защитника выиграл не Гудай?

– У меня и Саля, и Гудай они просто великолепно провели оба сезона. Если так надо, значит так надо. Мы принимаем, что это праздник, это футбол. Будем стремиться выиграть в следующем сезоне, – сказал Кузнецов.