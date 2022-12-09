«У меня самая сильная полузащита в лиге, но никто не выиграл». Кузнецов о призе лучшему хавбеку

Теги Дмитрий Кузнецов «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Winline Медиалига Эдамс «Манна» Станислав Манаев Илья Сальников Медиафутбол

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался об итогах голосования Winline Media Football Awards.

 – Викторыч, я уже спрашивал, признаете ли вы себя лучшим тренером, сейчас что-то поменялось?

– Поменялось то, что меня признали лучшим, но сам за себя я не голосую, потому что есть правило определять это должны люди, которые видят работу, достоин ли я этого или нет. Вот и все.

– А как вы считаете заслуженно, что вы стали лучшим тренером?

– Естественно, что определяют по работе и титулам, пока мы больше всех завоевали титулов. Но для меня, конечно, странно, что у меня самая сильная полузащита в лиге и ни один футболист не выиграл номинацию.

Манна и Эдамс – второе и третье место?

– Ну, они то лучшие для меня!

– А то что защитника выиграл не Гудай?

– У меня и Саля, и Гудай они просто великолепно провели оба сезона. Если так надо, значит так надо. Мы принимаем, что это праздник, это футбол. Будем стремиться выиграть в следующем сезоне, – сказал Кузнецов.

 

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